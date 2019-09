Overal minder festivalbezoekers, behalve in Rotterdam

Nederland krijgt ieder jaar meer en meer festivals. In 2016 waren er nog 934, twee jaar later 1020. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Festival Monitor. Opvallend is dat het aantal festivals in de grote steden juist weer aan het dalen is, op Rotterdam na.

Ook neemt het aantal bezoekers van festivals in steden af, maar hier is Rotterdam eveneens een uitzondering. 13 procent meer mensen gingen naar een festival in Rotterdam.

De meeste van de kunst- of cultuurfestivals waren in 2018 bij onze noorderburen, in Noord-Holland. Maar opvallender is de toename van festivals bij de zuiderburen in Noord-Brabant. In één jaar groeide het aantal van deze festiviteiten met 20 procent.

De gemiddelde ticketprijs is in 2018 gestegen, met 8,5 procent. Wel gaven festivalgangers vorig jaar voor het eerst in vijf jaar minder uit aan onder meer eten en drinken en merchandise.