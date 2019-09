Zorgautoriteit trekt goedkeuring in voor fusie Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis

De Zorgautoriteit trekt haar eerdere goedkeuring in nadat een zorgverzekeraar bezwaar maakte tegen de overnameplannen. De ziekenhuizen bleken de zorgverzekeraar niet goed geïnformeerd te hebben. In de correspondentie aan de zorgverzekeraar werd niet gesproken over een overname, maar over een samenwerking.

Zorgaanbieders die willen fuseren, moeten hun voornemen ter goedkeuring voorleggen aan de Zorgautoriteit. Deze toetst of ze de procedure goed hebben doorlopen en of ze de belanghebbende partijen (medewerkers, klanten en zorgverzekeraars) goed en tijdig hebben geïnformeerd over hun plannen.

De Zorgautoriteit eist nu eerst van het Erasmus MC en het IJsselland dat ze alle belanghebbenden juist informeren en ook de gelegenheid geven hierop te reageren. Hierna moet de Zorgautoriteit de zaak nog een keer bekijken en moeten de zorgaanbieders opnieuw een fusie-aanvraag doen.