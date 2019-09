Het Geheim van de Tarwewijk: niemand kan om Pembe heen

Pembe Bayrak in actie in 'haar' Tarwewijk

Inwoners en verhalen uit de Tarwewijk staan centraal in dit nieuwe televisieprogramma van Rijnmond: zaterdag is de tweede aflevering te zien van de achtdelige serie Het Geheim van de Tarwewijk, over het wel en wee van de inwoners van deze kleurrijke buurt op Rotterdam-Zuid.

In dit tweede deel van Het Geheim van de Tarwewijk staat Pembe Bayrak centraal. Zij kwam 30 jaar geleden op de vlucht in de Tarwewijk terecht. Tegenwoordig is ze de spin in het web van het Huis van de Wijk. Of je d’r goed vindt of niet, niemand kan om Pembe heen.

De Tarwewijk is een kleine, voormalige arbeiderswijk in Charlois. Ingeklemd tussen de Brielselaan, de Dordtselaan en de Pleinweg, ligt de wijk verstopt achter de meelfabrieken aan de Maashaven.

Sinds de wijk in 2013 flink is aangepakt, is met de renovatie van de woningen en de herinrichting van de buitenruimte de criminaliteit goeddeels verdwenen. En is het tijd om de wijk beter te leren kennen.

Deel twee van de serie Het Geheim van de Tarwewijk is zaterdag om 17:12 uur te zien op TV Rijnmond en wordt daarna ieder uur herhaald.