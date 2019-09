Eind volgende week mogelijk meer duidelijk over problemen Grasbuurt

Buurtbewoner Peter van den Ende over de 'kattenbak' in zijn straat

Bewoners van de grasbuurt zijn de open liggende straat zat: 'We zitten in een kattenbak'

Volgens de gemeente Rotterdam gaat het nog zeker een week duren voordat duidelijk wordt wie de rioleringsklus in Rotterdam-Ommoord kan gaan afmaken. De aannemer ging failliet en in de Grasbuurt liggen sommige straten al maanden open. De bewoners van de buurt zijn de overlast helemaal zat.

"Wij zitten vanaf maart al in de kattenbak", vertelt buurtbewoner Peter van den Ende. "Nu staan overal tegels en gaan ze daar hekken omheen zetten." Dit heeft volgens hem geen zin. "De gemeente kan beter een stel straatmakers sturen zodat mensen behoorlijk uit hun woning kunnen en met een scootmobiel over de stoep kunnen rijden."

Totdat de straten weer goed begaanbaar zijn, moeten de bewoners met hun kliko's, rollators en in hun scootmobiel over platen naar hun huis.

Eind juni klaar moeten zijn

De werkzaamheden in de wijk hadden eind juni al klaar moeten zijn. "Een stukje van de straat ligt nog open", vertelt Brigitte Moratis van Stadsbeheer. "Daar liggen rijplaten en de voetgangersbeschotting. Dat is vervelend, maar daar zijn nog werkzaamheden aan de gang. Dat gaan we dichtgooien zodra het kan." Stedin en Evides zijn daar nog met hun leidingen bezig.

Moratis zegt dat is geprobeerd de werkzaamheden in delen uit te voeren. "Die fasering is juist aangebracht om te zorgen dat bewoners niet overal tegelijkertijd in een zandbak zitten."

Wat betreft de werkzaamheden, ziet het er nog niet naar uit dat de problemen binnenkort opgelost zullen zijn. "Onze aannemer is failliet verklaard en daar kunnen we nu even niks mee. Zodra het kan, dan straten we hem dicht, dat is ook fijner, maar nu zijn de werkzaamheden nog aan de gang."

Het werk oppakken

"We hebben een brief gestuurd naar de curator, die gaat bepalen of en wie er met die werkzaamheden verder kan. We verwachten uiterlijk vrijdag de 20ste een antwoord. Dan weten we of hij het werk verder voortzet of dat wij het werk verder op moeten pakken."

De gemeente is wel achter de schermen al bezig met het regelen hiervan. "Maar dat er vertraging op de werkzaamheden zit, dat is duidelijk." De bewoners krijgen vandaag een brief in de bus met contactgegevens voor als ze maatwerk rondom dit probleem nodig hebben.