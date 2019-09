Schiedam weer paradijs voor jeneverneuzen

Drankorgels genoeg in jeneverstad Schiedam, maar het komend weekend staat de borrel in een breder daglicht.

Drankorgels genoeg in jeneverstad Schiedam, maar het komend weekend staat de borrel in een breder daglicht. Nieuwe soorten, exposities en demonstraties, proeverijen, workshops; in het hartje van de stad herleeft de geschiedenis van de jenever.

Voor de vijfde maal organiseert het Jenever Museum het festival in Schiedam. De stad draait dit weekend vooral om jenever en gin.

Andere distillaten maken geen deel uit van het officiële programma. Toch is er de lancering van een borrel op basis van honing bij herberg Jeneverlogies, de buren van het museum aan de Lange Haven.

"We presenteren dit weekend onze bijzondere bijenborrel 'Clutius & Clusius', vertelt Alwina van Winsen van Jeneverlogies en Serious Bee Distillers.

Alwine van Winsen en Rob van der Gaag van Jeneverlogies



"Omdat het officieel geen jenever is maken we geen deel uit van het officiële programma, maar we haken er lekker op in", zegt partner Rob van der Gaag. "Je kunt hier proeven, een fles kopen en die vervolgens afhalen bij de drankwinkel op de Hoogstraat want wij hebben daar geen vergunning voor." In de brandy zit honing van regionale bijen.

De eerste toeristen op de Lange Haven worden naar binnen gelokt om te proeven. Jeneverfestival of niet: proeven kan altijd in Zwart Nazareth. Een Duitser en twee Indonesische bezoekers laten zich de nieuwe bijenborrel goed smaken. Er wordt ook een fles verkocht waarna het drietal de jenevertocht en proeverij voortzet bij de buren, het Jenevermuseum. "Dit weekend zitten we in Brussel dus als we willen proeven moet het nu", lacht de Duitse toerist.

Het Jeneverfestival speelt zich zaterdag en zondag vooral af rond de Lange Haven en de Nieuwe Kerk.