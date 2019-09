Sparta zonder aanvoerder Adil Auassar tegen AZ

Adil Auassar ontbreekt zaterdag in de uitwedstrijd van Sparta tegen AZ. De middenvelder trainde vrijdag niet mee met de selectie. Twee weken geleden viel de aanvoerder van Sparta al vroeg geblesseerd uit in het competitieduel met Ajax.

Laros Duarte neemt de plek van Auassar op het middenveld van Sparta over. Verder lijkt trainer Henk Fraser te kiezen voor de spelers die ook aan de aftrap stonden tegen Ajax.

Sparta ontmoet AZ zaterdag in het stadion van ADO Den Haag. In het stadion in Alkmaar kan niet gespeeld worden. Enkele weken geleden, in augustus, stortte het dak in van het AFAS Stadion.

AZ - Sparta begint zaterdag om 18.30 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.