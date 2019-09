Visarenden spotten in de Biesbosch

Chris Natuurlijk ontdekt zaterdag de Biesbosch op het Roots Vogelfestival. Samen met Staatsbosbeheer organiseert Roots Vogelmagazine dit festival in en om het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam.

September visarendtijd

Op het Roots Vogelfestival kun je zaterdag 14 september vanaf het MuseumEiland op een boot de Biesbosch in. Vanaf het dek maak je kans om de zeearend en visarenden te zien.

Met boswachter Thomas van der Es is Chris Natuurlijk op vooronderzoek gegaan om te zien waar de visarenden zich ophouden. De boswachter is gek op september: dan zijn de bijzondere roofvogels die alleen vis eten op doortrek en zijn de visarenden uit de Biesbosch hier ook nog te vinden.

Van ooievaar tot albatros

Paul Böhre, vogelspecialist en redacteur van het natuurmagazine Roots, vertelt in Chris Natuurlijk over de albatros, de ooievaar en andere vogels waarover het zal gaan tijdens de vele lezingen, workshops en excursies op het vogelfestival.

Lovebirds

Arjan Dwarshuis en Camilla Dreef zijn bekende vogelaars op het Roots Vogelfestival in de Biesbosch. Arjan is wereldrecordhouder vogels kijken. Niemand zag in één jaar meer vogelsoorten dan hij. Zijn partner Camilla Dreef is bioloog, ambassadeur van Vogelbescherming, tv-maker en schrijfster van het vogelboek Kwie-kwie-kwie-kwie. De lovebirds zijn te gast in Chris Natuurlijk.

Luister zaterdag 14 september van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.