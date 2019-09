Karsdorp: 'Fijn om met Jørgensen en Toornstra te voetballen'

"Mooi om weer met die jongens te voetballen", zegt de rechtsback, die in 2017 kampioen werd met Jørgensen en Toornstra. "Die jongens ken ik. Het voelt vertrouwd. Maar ook voor die jongens is het fijn, het is niet fijn als je lang geblesseerd bent. Als je dan weer op het veld kan staan, is dat prachtig, dan lijk je net een klein kind."

Karsdorp werd in het laatste duel tegen Willem II gewisseld door Stam. Daar was hij niet blij mee en dat liet de verdediger ook blijken. Een domme actie, vindt Karsdorp zelf. "Dat kan natuurlijk niet. Ik heb na de wedstrijd met de trainer gesproken. Het was een dingetje, maar het is geweest."