Rotterdamse wijkagent zit nu in heel Nederland op klapstoel

Politieagent Wilco Berenschot vergaarde in Rotterdam en omstreken grote bekendheid als 'twitter cop' bij politie-eenheid Rotterdam-West. Tegenwoordig is hij werkzaam bij de nationale politie. Wat blijkt: zijn proactieve werkwijze is ook buiten de stadsgrenzen een groot succes. Zijn befaamde klapstoel staat inmiddels overal.

Actief in de wijk

Wilco Berenschot was in Rotterdam-West bekend van zijn 'Agent Bijt Hond' en de 'Mobiele Wijktafel'. "Tussen de middag belde ik bij de mensen thuis aan. Ik vroeg dan of ik daar mijn boterham mocht opeten. Dit zorgde voor mooie verhalen", vertelt Erik aan Erik Lemmers van Rijmond, die met hem bijpraat.

Twaalf jaar lang is Wilco actief geweest als wijkagent in Rotterdam-West en daar heeft hij veel bijzondere dingen mogen doen. Nu begeleidt hij andere wijkagenten door heel Nederland. "Ik werk als mentor voor wijkagenten door heel het land. Samen met hen ga ik op twee klapstoelen voor de supermarkt zitten. Wij gaan dan met voorbijgangers het gesprek aan."

Wilco ervaart zijn 'Mobiele Wijktafel' in elk deel van het land anders. "Niet iedereen is zo direct als de Rotterdammers. Ik was laatst in het noorden van het land. De wijkagent daar vond het best moeilijk om op zijn klapstoeltje voorbijgangers aan te spreken."

Politieparticipatie



Volgens Wilco is zijn proactieve werkwijze overal toepasbaar. "Het contact met bewoners is overal belangrijk. In meer dan honderd steden in Nederland zijn collega’s met de wijk in verbinding."

In Nederland zijn er verschillende 'Mobiele Wijktafels' of 'Pop-up Steunpunten' waar mensen met agenten in gesprek kunnen. Zo is er nu op het station van Breda een 'Pop-up Steunpunt' waar de NS en wijkagenten samenwerken. Reizigers kunnen hier hun ei kwijt over hun wijk of het veiligheidsgevoel.

Volgens Wilco is het belangrijk dat wijkagenten weten wat er aan de hand is in hun wijk. Hiernaast moeten agenten een proactieve houding aannemen. "De politie is de afgelopen veertig jaar best wel reactief geweest. Tegenwoordig moet je echt die stap naar voren nemen in de wijk, politieparticipatie is belangrijk."