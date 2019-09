Feyenoord-trainer Jaap Stam: 'Voorzichtig met Marcos Senesi'

"Zij brengen ervaring en kwaliteit op de training. Een stuk concurrentie", zegt Stam tijdens het wekelijkse perspraatje in de Kuip. "Het niveau van de groep gaat omhoog, iedereen wil zich laten zien. Het is aan ons om keuzes te maken. Maar met Jørgensen en Toornstra moeten we dat wel opbouwen. Ze kunnen niet direct negentig minuten voetballen. Dat zal beperkt zijn in het begin."

Ook met Senesi is Stam voorzichtig. "We moeten rustig beginnen. Hij moet wennen, aan een ander land, een andere cultuur, andere spelers en een andere manier van spelen. Daar gaan wij voorzichtig mee om."

Feyenoord - ADO Den Haag begint zondag om 14.30 uur.