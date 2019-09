Fraser: 'AZ in verre toekomst voorbeeld voor Sparta'

Henk Fraser verlengde donderdagmiddag zijn contract bij Sparta tot en met de zomer van 2021. De trainer van de Rotterdammers ''AZ is in de verre toekomst in alle opzichten het absolute voorbeeld voor Sparta'', aldus Fraser.

''Dat is op het gebied van opleiden, maar ook qua visie en uitstraling van de club. Het verbaast me ook niet dat Robert Eenhoorn daar perfect past'', zegt de 53-jarige oefenmeester, die de rust op Het Kasteel als belangrijkste reden gaf voor het verlengen van zijn contract. ''Het is al anderhalf jaar vrij rustig. Dat is de belangrijkste insteek. We zijn lekker aan het werk, dus wat dat betreft is dat de basis en dan proberen stappen te maken.''

Fraser vergelijkt Sparta op korte termijn met zijn oude club ADO Den Haag. ''Vanaf het moment dat ik als assistent van Wiljan Vloet met de club in 2008 promoveerde, speelt de club in de eredivisie. Bijna altijd in het rechterrijtje. ADO kan zeggen dat het een vaste waarde is in de eredivisie. De droom is om dat over tien jaar, met een aantal mensen, ook bij Sparta voor elkaar te krijgen.''

Bekijk hier de interviews met trainer Henk Fraser en Abdou Harroui.