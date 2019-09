Klasgenootjes herdenken meisjes met 'verdrietige' optocht

Kinderen en ouders van basisschool Het Kristal in Dordrecht hebben vrijdagmiddag de twee meisjes herdacht die eerder deze week door hun vader werd doodgeschoten. Een van de slachtoffers zat in groep 5, de andere zat tot vorig jaar ook op Het Kristal.

Voorafgaand aan de herdenking zijn zo'n 150 schoolkinderen lopend naar de Ontmoetingskerk gegaan. De kinderen leggen in de kerk tekeningen bij de foto's van hun overleden schoolgenootjes.

Verslaggever Sjoerd van Oortmerssen was ter plaatse. "De sfeer was gelaten, soms een beetje baldadig. Het zijn jonge kinderen, je ziet het verschil in het besef. Je ziet dat vooral de wat oudere kinderen gelaten zijn, en verdrietig. Je ziet aan hun gezichten dat het impact op ze heeft.''