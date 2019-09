Vers bloed voor raad van toezicht Rijnmond

Raad van toezicht Rijnmond in de nieuwe samenstelling.

De volledige raad van toezicht bestaat nu uit Peter van den Berg, Ali Bouchrit (voorzitter), Laura Koppenberg, Hans Maas, Anneke van Leeuwen en Anita Lussenburg. Anneke van Leeuwen zal aan het einde van het jaar vertrekken als lid.

Zorgvuldige selectie

Laura Koppenberg en Hans Maas zijn, in samenwerking met de ondernemingsraad, op 2 september benoemd als de twee nieuwe leden van de raad. De raad als geheel moet over zeer diverse competenties beschikken. Tijdens de selectie van beide kandidaten is hier op gelet.

Laura Koppenberg over haar aantreding: “Rijnmond is klaar voor de toekomst. Een aangescherpte redactionele koers, een nieuw logo, een frisse nieuwe werkomgeving. Wat een mooi moment voor mij om toe te treden tot de raad van toezicht. Ik kijk er naar uit om vanuit die rol mijn bijdrage te leveren aan Rijnmond als modern mediabedrijf, stevig verankerd in de regio.”

Hans Maas

Hans Maas heeft als directeur van RDM Centre of Expertise / RDM Campus expertise op het gebied van (technische) innovatie, onderzoek en hoger beroepsonderwijs. Hij is bekend met het ‘Rotterdamse’ en heeft een passie voor de media en regionale journalistiek.