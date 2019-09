Binnenvaartdagen in Zwijndrecht: 'Dordt ziet nu dat hier ook iets gebeurt!'

Een van Nederlands grootste containerschepen op de Binnenvaartdagen in Zwijndrecht

De opening van de Binnenvaartdagen in Zwijndrecht

Een van de grootste containerbinnenvaartschepen in Nederland

Voor Zwijndrecht is de binnenvaart van groot belang. Dat mag gevierd worden, en dat gebeurt dan ook: dit weekend vindt de eerste editie plaats van de Binnenvaartdagen. Het festivalhart is het Veerplein in Zwijndrecht.