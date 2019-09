Straatvraag: 'Ja, ik geef een familielid aan bij de politie'

"Ja, ik zou een vriend of familielid aangeven bij de politie." Dat zegt de overgrote meerderheid van de mensen die op Rijnmond reageerden op de poll.

De aanleiding voor deze vraag is het verhaal van politieman Gert Jan. Eind augustus wordt hij vanachter neergeslagen. Hij gaat knock-out, de dader is nog steeds spoorloos.

"Ik ben vooral verbaasd over de omstanders", zei Gert Jan tegen Rijnmond. "Dat er niet iemand is die zegt: joh, dit kan gewoon niet. Terwijl ik heb gezien dat er werd gefilmd." De omstanders waren onderdeel van een overlastgevende bruidsstoet.

"Ik zou hem oppakken aan zijn oren, in de auto zetten en zo samen naar de politie rijden. Zou het zelfs bij mijn eigen kind doen. Dit kan niet, mag niet", vult Wendy nog aan op onze Facebookpagina.

Maar niet iedereen is het met haar eens. Ongeveer een kwart van de mensen zou niet naar de politie stappen, en daar zijn zij net zo stellig in. "Klikken doe je gewoon niet, maar mocht een familielid van mij dit gedaan hebben dat zou ik met hem/haar gaan praten. Maar klikken, dat NOOIT", schrijft Ineke.

Op straat

"Ik begrijp dat je het vertrouwen in je familie schaadt als je naar de politie gaat, maar dit kan écht niet", zegt een dame op straat tegen de Rijnmond-verslaggever.

Het is nu makkelijk 'ja' zeggen, vindt een man even later. "Ik weet het eigenlijk niet", zegt hij eerlijk.



Nog steeds thuis

Agent Gert Jan zit twee weken later nog steeds thuis. Hij heeft een hersenschudding overgehouden aan de klap.

Gert Jan de Jonge zou het liefst direct weer aan de slag willen gaan, maar moet nog even rust houden. "De zaak heeft ook veel impact gehad op mijn familie. We deden het huishouden samen, maar nu komt alles op mijn vrouw aan. Mijn oudste zoon was bang dat er achter iedere container een man staat die de politie gaat neersteken."

"Mijn andere zoon had gehoord van het wekadvies, vanwege mijn hersenschudding. Die kwam steeds met een smoesje uit bed naar mij toe. Achteraf bleek dat hij wilde checken of papa nog wakker was. Dat vind ik heel zielig. Dat gun je die ventjes toch niet."