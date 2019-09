Opvoedexpert: 'Ouders moeten beter leren luisteren naar hun kinderen'

Fadma Bouchataoui in gesprek met Herman Vriend

Je hoort het ouders vaak zeggen: mijn kinderen luisteren niet naar mij. Hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je gaan luisteren? En moet je wel willen dat je kinderen je altijd gehoorzaam volgen? Rijnmondexpert Fadma Bouchataoui, werkzaam bij Wijkacademie Opvoeden in Rotterdam-Zuid, geeft antwoord.

Ouders moeten zich volgens Fadma realiseren dat gehoorzaamheid niet meer van deze tijd is. "Wij willen dat onze kinderen zelfstandige, mondige burgers worden die stevig in hun schoenen staan. Je draagt daar niet aan bij als je gehoorzaamheid blijft opeisen", zegt Fadma stellig.

Toch begrijpt Fadma dat het belangrijk is dat er regels zijn in een huishouden. Regels kunnen echter wel in overleg met het kind worden opgesteld. Kinderen zullen over het algemeen beter luisteren als je de regels op voorhand met ze hebt overgelegd.

Volgens Fadma moet je ook kijken naar het kind zelf. Elk kind heeft zijn eigen tempo, niet iedereen pakt alles even snel op. Hiernaast is het belangrijk dat je kijkt naar de leeftijd van je kind. "Hoe laat moet een kind bijvoorbeeld thuis zijn? Voor een kind van zes is dit natuurlijk anders dan bij een kind van twaalf."

Ouders hebben het tegenwoordig heel erg druk. Dat is volgens Fadma de reden dat er te weinig tijd is om echt afspraken te maken met je kind. "Als ouder moet je eerst het goede voorbeeld geven, jij moet ook luisteren naar je kind. Het is ook belangrijk om te weten wat je kind ervan vindt."

Uiteindelijk moet je als ouder dus vooral goed luisteren naar je kind. Hierdoor ontstaat er wederzijds begrip en gaat het kind uiteindelijk ook beter luisteren naar de ouder.

