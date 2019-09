Geen stille tocht na familiemoord in Dordrecht

Vrijdagmiddag was er in Dordrecht wel een herdenkingsdienst in de Ontmoetingskerk. Dat was een bijeenkomst voor kinderen en de ouders van basisschool Het Kristal.

Maandagavond schoot een 35-jarige man zijn twee kinderen van 8 en 12 dood. De 27-jarige moeder overleed later aan haar verwondingen. De politieman schoot ook zichzelf dood.

De Dordtse wijk Sterrenburg reageerde geschokt op het nieuws. De straat De Heimerstein maakt volgens de achterbuurman deel uit van de 'rustigste wijk van Dordrecht'. "Mensen leven hier samen, komen bij elkaar over de vloer en vieren feest samen. Daar zag je ze ook. En dan dit."