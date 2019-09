Getuigen stellig over rol Leon van M. in kofferbakmoord

Drie getuigen hebben belastende verklaringen afgelegd over Leon van M. in de Oostvoornse kofferbakmoord. "We waren er niet zelf bij, maar hij heeft ons verteld dat hij Caroline van Toledo heeft vermoord." Verslag van dag 1 van een slepende rechtszaak.

Caroline van Toledo (35) is in september 2005 gedood. Haar lichaam werd gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto, bij het Kruininger Gors. Een DNA-match leidde enkele jaren geleden naar Leon van M. (42).

Daarnaast zijn er de verklaringen van getuigen. Drie van hen waren vrijdag opgetrommeld om naar de rechtbank in Rotterdam te komen. Het was een bijzonder trio.

Getuige 1 (48, geen baan) kent Leon van M. al 27 jaar. Grote gemene deler: drank, drugs en politie-contacten. Tot ze gebrouilleerd raakten.

Getuige 2 (40, escort-dame) heeft een verhouding gehad met Leon én met getuige 1. Over dat laatste: "Dat roept hij steeds. Het waren twee weekenden, dat noem ik geen relatie."

Getuige 3 (29, ervaringsdeskundige pesten) heeft het zoontje van Leon kickboksles gegeven. Hij stond goed aangeschreven bij Leon, want 'ik heb getuige 1 ooit in elkaar geslagen'.

Snuiven en zuipen

Hun verhalen komen in grote lijnen overeen. Leon van M. zou de moord aan hen hebben opgebiecht. Tegen getuige 1 'na drie dagen snuiven en zuipen.' Tegen getuige 2 in haar woning: "Hij zei 'je hebt een moordenaar in huis.'"

Soms zaten er gruwelijke details in de verhalen. Getuige 3: "Leon heeft verteld dat hij Caroline in de kofferbak stopte, met benzine overgoot en toen in de brand stak. Hij dacht dat ze al dood was, maar ze begon te krijsen. Leon heeft daarover gezegd 'dat kankerwijf leefde nog.'"

Briellenaar Leon van M. verwees alle verklaringen naar het rijk der fabelen. Getuige 1 zit volgens hem vol haat. Getuige 3 zou een fantast zijn. "Ik vind het verschrikkelijk voor de nabestaanden dat ze dit moeten aanhoren." Hij noemde de getuige 'Pinokkio'.

Advocaat Pieter Hoogendam: "Ik snap mijn cliënt wel. Als je de hele ochtend -wat hij noemt- leugens hebt moeten aanhoren, dan reageer je zo. Ik vind ook dat de verklaringen er na vandaag niet geloofwaardiger op zijn geworden."

Flapdrol

De sfeer in de rechtszaal was af en toe gespannen. Getuige 1 en 3 gaven aan dat ze niet wisten of ze naar de politie waren gestapt 'als ze wisten wat voor circus er op hen af was gekomen.' Getuige 1 raakte gaandeweg geïrriteerd en wilde weg, toen advocaat Hoogendam hem vragen stelde. "Krijg de tyfus maar". De rechter maande hem te blijven. Naar de advocaat:"Nog één vraag dan, flapdrol."

Er is nog een vierde getuige, maar die is eerder al achter gesloten deuren gehoord. Deze persoon heeft de status 'anonieme, bedreigde getuige' gekregen. Ook die verklaring zou belastend zijn voor Leon van M.

Vrijdag werd bekend dat er binnenkort nóg drie getuigen worden gehoord. Eén van hen zou bij Leon en zijn vriendin thuis zijn geweest en de verdachte hebben horen zeggen:'Ze leefde nog', daarbij doelend op Caroline van Toledo.

De rechtbank heeft vijf dagen uitgetrokken voor het proces. Maandag worden deskundigen gehoord die meer kunnen vertellen over het DNA-materiaal dat bij het slachtoffer is gevonden.