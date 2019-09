Excelsior schudt Almere City laat van zich af

Excelsior kreeg in de eerste helft enkele kansen. Na zeven minuten mocht Achmed Mendes Moreira vrij doorlopen, zijn schot vlog echter langs de paal. Het noemenswaardigste was een worstelpartij in de rust. Twee supporters renden in de rust het veld op en besloten met ontbloot bovenlijf in de middenstip te worstelen. Één van de worstelaars ontsnapte en rende de tribune op, waar hij klappen kreeg van medesupporters.

Excelsior begon beter aan de tweede helft. Direct na rust schoot Rai Vloet uit de draai knap raak. Drie minuten later schoot een corner van Luigi Bruins door. Jeffry Fortes pikte aan de rechterflank de bal op en vond het hoofd van Joël Zwarts die van dichtbij raak kopte in de 52e minuut. Twee minuten later leek Almere City al aan te kunnen sluiten middels een penalty. Alessandro Damen wist de inzet van Niek Vossebelt te stoppen.

Shayon Harrison bracht in de 63e minuut Almere City terug in de wedstrijd door met links de 2-1 binnen te schieten. Vervolgens zetten de Kralingers weer aan wat resulteerde in een pracht doelpunt van Rai Vloet, die de bal in de kruising schoot. Anass Ahannach maakte nog we de 3-2, maar kwam niet verder dan dat. Het slotakkoord was voor Stijn Meijer, die bij zijn debuut voor Excelsior de 4-2 maakte tegen zijn oude club Almere City.

Door de zege staat Excelsior tweede in de eerste divisie met dertien punten uit zes wedstrijden. Evenveel als de nummer één De Graafschap, het doelsaldo van de Gelderlanders is echter beter, plus negen voor De Graafschap tegen plus vier voor Excelsior.

Opstelling Excelsior

Damen; Van der Meer, Matthys, Fischer (C), Horemans; Bruins, Vloet, Fortes; Mendes Moreira, Zwarts, Verhaar (65' Verhaar)





Scoreverloop Excelsior - Almere City

49' Rai Vloet 1-053' Joël Zwarts 2-064' Shayon Harrison 2-168' Rai Vloet 3-177' Anass Ahannach 3-290' Stijn Meijer 4-2