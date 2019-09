'Ik heb mijn snor wel eens weggeschoten'

Ed Krens is boogschutter en doet dat vooral op historische evenementen. Dit weekend keert Vlaardingen terug naar de Middeleeuwen en dus is Ed van de partij. Zijn imposante witte hangsnor wappert in de wind. "Ja, ik heb 'm wel eens helemaal weggeschoten. Zat ie aan de pees van de boog", lacht de zeventiger.

Vlaardingen herdacht vorig jaar de Slag van Vlaardingen uit 1018 in de Broekpolder. Dat smaakte naar meer en dus wil de gemeente er een traditie van maken. Dit weekend is er onder meer een riddertoernooi in het Oranjepark. "We gaan ditmaal terug naar het jaar van de stadsrechten voor Flardinga, de tijd van Floris de Vijfde, 1273 na Christus", zegt organisator Kees Nieuwenhuijsen.

Het riddertoernooi wordt zaterdag om 10 uur gestart door burgemeester Jetten en wethouder De Leede. Verder is er in de stad een bloemenstoet te zien en zijn er tal van Middeleeuwse activiteiten rond de Grote Kerk in hartje Vlaardingen. 'Flardinga Viert' is zowel op zaterdag als zondag te bezoeken.

Vrijdagmiddag wordt druk gebouwd aan het kampement in het park en arriveren ook de zeven toernooipaarden. "Er doen zo'n 70 mensen mee die vaker meedoen aan dit soort re-enactments", vertelt Nieuwenhuisen, zelf ook acteur.

De Haagse en besnorde boogschutter Ed Krens is niet bang na het weekend weer zonder snor te moeten lopen. "Ik schiet zo vaak dat dat wel mee zal vallen. Een paar haren aan de boogpees wellicht."

Meer info op de website www.vlaardingen1018.nl