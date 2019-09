Rotterdamse stichting helpt overstroomd asiel in Spanje: 'alle dieren getraumatiseerd'

In de Spaanse regio Alicante is het de afgelopen dagen onvoorstelbaar noodweer geweest. Hele delen van de regio staan onder water. Dat treft niet alleen mensen, maar ook dieren. Ook een groot dierenasiel is onder water gelopen.

Het is het asiel waar de Rotterdamse Stichting Zilver nauw bij betrokken is. "Op dit moment is het er nog steeds slecht weer, maar gelukkig niet meer zo erg,'' zegt Christine Burgemeester van de stichting, die zich ernstig zorgen maakt. "Er was sprake van code rood, het leger heeft de boel afgesloten, dus de verzorgers konden niet meer bij de dieren."

Afgelopen nacht spande het er zelfs om. Zou het wel goed aflopen? "Het was spannend hoe de dieren de nacht door zouden komen." Is een overstroming voor gewone dieren al zwaar, de 300 dieren die in het asiel in Alicante zitten, zijn ook nog eens getraumatiseerd.

"Ze komen letterlijk overal vandaan. Uit bomen, uit vuilnisbakken. Juist die dieren hebben daar in dat asiel een hele nacht gezeten, in het donker, in de kou, terwijl het water omhoog kwam."

Donaties

Door het hoge water zijn voedsel en kattengrit in het asiel nat geworden en daardoor niet langer bruikbaar. De Rotterdamse stichting Zilver wil daarom snel geld voor voedsel inzamelen. "We zijn al bezig met de eerste verzending van voer en we hebben ook al een donatie overgemaakt, zodat ze dingen kunnen aanschaffen."

Nu het water langzaam weer zakt, komt er meer hulp voor de dieren. "De verzorgers daar zijn het terrein weer op en nu met man en macht bezig om de dieren te helpen." Als de honden en katten weer eten hebben zijn de problemen nog niet voorbij. "De dieren zijn kletsnat. Dan zijn ze vatbaarder voor ziektes. We verwachten dat er medicatie nodig is."

Wie meer wil weten of wil bijdragen, kan terecht op de site van de stichting: www.stichting-zilver.eu.