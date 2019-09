'Na aanraken bankbiljetten maar beter snel je handen wassen'

De directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, Kees Moeliker, is jurylid. Hij won deze prijs zelf in 2003 voor zijn observatie van necrofiele homoseksualiteit bij de eend.

Mooi nieuws: ook dit keer werd een Nederlands onderzoek bekroond. In de categorie economie ging de prijs naar een Nijmeegse hoogleraar die onderzoek had gedaan naar vieze bankbiljetten.

Handen wassen

"Een staaltje hoogstaande wetenschap in Nijmegen, bij de Radboud Universiteit," zegt Moeliker. "Ze hebben bankbiljetten van verschillende landen genomen en die gesteriliseerd, helemaal schoongemaakt. Daar hebben ze bacteriën op losgelaten.

Toen zijn ze gaan kijken: op welke biljetten blijven ze in leven? Dat is best interessant. Want je pakt als je ergens komt wel eens een bankbiljetje aan waarna je denkt: ik wil eigenlijk direct mijn handen wassen."

De vraag is: is dat nodig? "Een van de conclusies is dat als je een bankbiljet uit Roemenië in handen krijgt je inderdaad beter snel je handen kunt wassen. Daar zitten bacteriën op. Drie gevaarlijke, waaronder de MRSA-bacterie. Daar ontruimen ze hele ziekenhuizen voor. Roemeens geld is dus het smerigst."

Tien triljoen

En de euro? "Die komt er redelijk goed van af." Dat heeft te maken met de papiersoort, vermoedt Moeliker. "Dat is het vervolgonderzoek. Je bent nooit klaar met wetenschap."

De hoogleraar uit Nijmegen krijgt geld. Tien triljoen dollar. Van de bank van Zimbabwe, dat wel. "Als je geluk hebt kun je dat kopen op Ebay voor pakweg 5 euro."