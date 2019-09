FC Dordrecht speelt opnieuw met 1-1 gelijk

FC Dordrecht heeft voor de derde week op rij met 1-1 gelijk gespeeld. Na Jong AZ en MVV was nu FC Volendam de tegenstander waarmee de punten werden gedeeld. Opvallend is dat in ieder 1-1 gelijkspel van FC Dordrecht Fabian de Abreu scoorde.

De van Rio Branco overgekomen Braziliaan schoot na 14 minuten, licht tegen de verhouding in, uit een hoekschop de 0-1 achter Volendam-keeper Nordin Bakker.

In de tweede helft maakte FC Dordrecht het zichzelf moeilijk met veel kaarten. Brandon Ormonde-Ottewill kreeg er zelfs twee, waardoor hij na 71 minuten in kon rukken met een rode kaart. Een klein lichtpuntje was het meedoen van Anass Achahbar. De spits, die dinsdag zijn handtekening zette onder een contract die hem tot het einde van dit seizoen in Dordrecht houdt, maakte na een uur voetballen zijn debuut in het shirt van de Schapenkoppen.

De rode lanteren van de eerste divisie blijft voorlopig in Dordrecht. De ploeg van trainer Claudio Braga behaalde drie punten uit zes wedstrijden. FC Den Bosch deed hetzelfde, maar heeft een beter doelsaldo dan de Schapenkoppen.

Opstelling FC Dordrecht

Stoskovic; Ormonde-Ottewill, Lewis, De Abreu, Montsma; Smith, Wehrmann, Kok; Green, Marques, Hogesteger (60' Achahbar)

Scoreverloop

14' Fabian de Abreu 0-1

29' Darius Johnson 1-1