Vervoer gevaarlijke stoffen emplacement Waalhaven stilgelegd

Het rangeren met gevaarlijke stoffen op het emplacement Waalhaven Zuid in Rotterdam is gisteren per direct stil gelegd. Prorail heeft namelijk moeten vast stellen bij een test dat de bluswatervoorzieningen op het emplacement niet voldoen. Hierdoor kan geen veilige inzet van de hulpdiensten worden gegarandeerd. Dit schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer.