Excelsior Maassluis, SteDoCo en Barendrecht in Zuid-Holland Sport

In de Tweede Divisie pakken we uit met drie duels. Naast de thuiswedstrijd van Excelsior Maassluis tegen Katwijk (verslag Sjoerd de Vos) zijn we bij Quick Boys - Kozakken Boys (Herman Nanninga) en IJsselmeervogels - Rijnsburgse Boys (Willem van Zuilen).

In de Derde Divisie zijn we aanwezig bij de thuisduels van SteDoCo tegen ODIN '59 (Philip van Es) en Barendrecht tegen FC Lisse (Haniff Harharah). De presentatie van de show in de studio is in handen van Menno Tamming.