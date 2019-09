Politie gaat extra controleren op A15

Op het traject Vaanplein – Hoogvliet ligt het aantal ongevallen 25% hoger dan gemiddeld op de snelwegen. Met alle gevolgen van dien. De maximum snelheid is daar 100 km per uur. In de praktijk rijdt 50% van de weggebruikers op dit traject of delen ervan te hard. Vandaar de extra controle op snelheid. Daarnaast zijn veel automobilisten snel afgeleid door hun telefoon of andere mobiele apparaten.

In de maanden september, oktober en november gaat de politie extra vaak de weg op om overtreders te signaleren en te bekeuren, opvallend en onopvallend. Dit geldt zowel voor de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan. De handhavingsactie wordt langs de weg aangekondigd met speciale borden