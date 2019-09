James een ronde verder op WK boksen

Delano James heeft vrijdag in Rusland op het WK boksen de tweede ronde bereikt in de klasse tot 69 kilogram. De Rotterdammer versloeg inĀ Jekaterinenburg Serdar Amangeldijev uit Turkmenistan met 4-1.

In de tweede ronde treft James een Turk. Neçat Ekinci is dan zijn tegenstander. James komt maandag in actie.

Naast James is er nog een bokser van de Rotterdamse bokschool van 't Hof op het WK actief. De in Capelle aan den IJssel woonachtige Artjom Kasparian komt zondag in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilogram in actie tegen Paul Andrei Aradoaie uit Roemenië.