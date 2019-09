Rotterdammer die jaren over de wereldzeeën zwierf terug in thuishaven

Het was een lang gekoesterde jongensdroom van de Rotterdammer om een keer de wereld rond te varen. Toen hij vijftig werd kreeg hij voor zijn verjaardag een zeilboot genaamd de Liebelei. Na een paar jaar en een aantal zeiltochten te hebben gemaakt hakte hij in 2015 de knoop door en vertrok hij vanuit zijn huidige woonplaats Marseille voor een wereldreis.

"Leuk om hier weer te zijn, bijna thuis", vertelt Van Hellemond. "Ik heb gemengde emoties. Ik ben blij en tegelijkertijd weet je dat het er op zit."

Van Hellemond beleefde vele avonturen tijdens zijn reis. Er waren veel hoogtepunten maar ook dieptepunten.

"Christmas Island staat samen met Polynesië toch wel bovenaan. Zo mooi als het daar is en de schattigste inwoners die de wereld rijk is. Een dieptepunt was de aankomst in Argentinië waar ik door huizenhoge golfen letterlijk vanaf de zee een rivier werd opgespoeld. Dat was het moment dat ik de boot te koop wilde zetten en dacht aan stoppen."

En op de vraag of Frank al weer een volgende reis aan het plannen is zegt hij: "Heel stiekem in mijn hoofd wel een klein beetje alleen zeg ik het nog maar niet tegen mijn vrouw."

Zaterdag om 11:00 uur ging de Erasmusbrug speciaal voor Frank van Hellemond open. Frank voer toen met zijn boot Liebelei Rotterdam binnen, om aan te leggen in de City Marina. Daar waren zijn vrouw en twee dochters op hem aan het wachten.