Flinke files in regio na ongelukken

Rond 13:30 uur botsten eerst enkele auto's op elkaar, op de A16 in de buurt van knooppunt Terbregseplein. Daardoor ontstond er een file op de Van Brienenoordbrug in de richting van Rotterdam. De weg is inmiddels weer vrij.



Door het ongeluk werd het verkeer omgeleid via de Beneluxtunnel, maar daar ging het ook al snel mis. Een kwartier later botsten meerdere auto's op elkaar in de tunnel. Ook daar ontstond een file. De tunnel is afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.