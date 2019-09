'Haal dieren uit Spaans asiel zo snel mogelijk naar Rotterdam'

Met het zakken van het water zijn de problemen nog verre van over in het Spaanse Alicante. In asiel Asoka Orihuela, waar de Rotterdamse Stichting Zilver banden mee heeft, vechten honderden honden en katten voor hun leven.

Christine Burgemeester van Stichting Zilver, wil de dieren zo snel mogelijk naar Nederland halen. "Ik wil ze dicht bij me hebben", legt ze uit. "Zodat ik ze kan verzorgen of ze naar de dierenarts kan brengen als dat nodig is."



Spanje is de afgelopen dagen geteisterd noodweer. "Er was heel veel mensenleed", weet Burgemeester. "En ook heel veel dierenleed." Want ook het dierenasiel werd er door getroffen.

Hoewel het op een hoger gelegen plek ligt, is het asiel onder water gelopen. Onbekend is nog hoeveel van de getraumatiseerde asieldieren het hebben overleefd. "Het is verschrikkelijk."

Nergens veilig

"Het asiel is echt overvallen door het noodweer", vertelt Burgemeester. "De mensen daar hebben gedaan wat ze konden, een vrouw heeft zelf veertig dieren naar huis genomen. Maar ook bij haar steeg het water en moest er geëvacueerd worden. Nergens waren ze veilig." Loslaten was geen optie. "Overal staan daar hekken, dan waren ze sowieso verdronken."

Hoewel Burgemeester de asielkatten zo snel mogelijk naar Nederland wil halen, is dat nog niet gemakkelijk. "Er is heel veel onzeker; of er mensen zijn die kunnen rijden, of er genoeg paspoorten zijn. We weten in ieder geval dat de dieren al drie dagen in het water staan en diezelfde tijd niet hebben gegeten."

Zodra ze in Nederland zijn, wil ze opvang voor ze hebben. "Zodat de dieren kunnen bijkomen en verzorgd kunnen worden." Naar die opvangadresjes is Burgemeester nog op zoek.

Voor de langere termijn zoekt ze nieuwe huisjes voor de katten. "Ik wil ze een stabiel huisje kunnen bieden."

Op onderstaande video stond het water nog laag. Dat is inmiddels gestegen.