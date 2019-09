Aanhoudingen na inval in café Maassluis

Bij een grote politie-inval in Maassluis zijn vrijdagavond drie personen aangehouden. Zij worden verdacht van handel in drugs. De politie doorzocht een woning en een café aan de Markt van de stad.

Twee van de aangehouden mannen komen uit Maassluis. Het gaat om een man van 46 jaar oud en een man van 38, die wordt verdacht van betrokkenheid. De derde man is 42 jaar oud en heeft geen vaste woon- of verblijfsplaats.

Bij de doorzoeking van het café is een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. In de woning is niets gevonden. De burgemeester van Maassluis, Edo Haan, heeft het café direct gesloten. Of het café ook gesloten blijft, en zo ja voor hoelang, maakt de burgemeester later bekend.

Drugshond

De politie had een tip binnengekregen over het café en de woning en besloot naar aanleiding daarvan onderzoek te doen.

Bij de inval in de horecagelegenheid, zo rond 21:30 uur, waren zo'n vijftien gasten aanwezig. Alle bezoekers moesten met de handen omhoog één voor één onder begeleiding van agenten naar buiten te komen. Daar werden de klanten gefouilleerd. Er werd met behulp van een hond gezocht naar drugs.