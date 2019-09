Tweede zege Nederlandse volleyballers in Ahoy

De Nederlandse volleybalheren hebben zaterdag ook het tweede groepsduel op het EK volleybal gewonnen. Oekraïne werd in Rotterdam Ahoy met 3-0 drie in sets verslagen (26-28, 27-29 en 21-25). Het team van coach Roberto Piazza opende afgelopen vrijdag al met een 3-0 zege tegen Montenegro.

Na deze overwinning ligt Nederland op koers voor de achtste finales. Oranje heeft na twee wedstrijden in totaal zes punten en is daarmee ongeslagen.

Nederland speelt zondag voor het laatst tijdens dit EK in Ahoy. Dan is Polen de tegenstander. Vervolgens volleybalt Oranje nog twee groepsduels in Amsterdam. Het EK wordt ook in België, Frankrijk en Slovenië georganiseerd.