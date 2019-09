Buitenlands voetbal: St. Juste belangrijk voor Mainz

Jeremiah St. Juste in zijn periode bij Feyenoord

Jeremiah St. Juste is zaterdag de matchwinnaar geworden bij zijn Duitse club Mainz. De voormalige centrale verdediger van Feyenoord maakte de winnende 2-1 in de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC uit Berlijn.

Het was de eerste zege van Mainz van dit seizoen. Naast St. Juste kwam ook oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius in actie. Beide spelers stonden heel de wedstrijd op het veld. Mainz staat na vier wedstrijden in de Bundesliga op de zestiende plek.

Engeland

In de Premier League was er ook een regiogenoot trefzeker. Voormalig Spartaan Jetro Willems opende na zeven minuten de score voor zijn club Newcastle United tegen Liverpool. De Rotterdamse linksback maakte de 0-1.

Willems en Newcastle United wonnen echter niet. Liverpool zegevierde uiteindelijk met 3-1. Georginio Wijnaldum, ex-speler van Feyenoord, deed 84 minuten mee voor Liverpool.