Milieudienst vindt 3 duizend kilo illegaal opgeslagen lachgas

De Milieudienst heeft afgelopen week 3 duizend kilo lachgas gevonden bij een bedrijf in Capelle aan den IJssel. Dat is voldoende lachgas voor zo'n 375 duizend kleine lachgasballonnetjes.

Volgens de milieudienst DCMR voldeed de opslag van het lachgas niet aan de wettelijke eisen. Ook had het bedrijf geen vergunning voor de opslag. Daarnaast was de aanwezige hoeveelheid meer dan de maximaal toegestane 2.500 kilo.

DCMR was getipt door de politie, waarna toezichthouders van de milieudienst afgelopen week een kijkje namen bij het bedrijf. Het gas zelf is toegestaan maar de grote opslag zonder vergunning is illegaal. Na de controle heeft de eigenaar van het bedrijf de gasflessen afgevoerd.