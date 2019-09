De Kramer start bijzonder project in Afghanistan: 'Heftigste plek die ik meemaakte'

Sander de Kramer start een nieuw project in Afghanistan. De Rotterdammer wil een vakschool opzetten in het land, zodat werkloze twintigers kunnen worden opgeleid tot bijvoorbeeld timmerman of loodgieter.

De werkloosheid onder Afghaanse twintigers vormt een groot probleem voor het land. Velen van hen zijn weliswaar hoogopgeleid, maar door geldgebrek rest hen vaak slechts twee keuzes, aldus De Kramer: "Of ze gaan naar Europa of ze sluiten zich aan bij een terroristische beweging."

Tegelijkertijd is er een tekort aan vaklui in het land. Door een vakschool op te richten, hoopt De Kramer de Afghanen een perspectief te bieden op een werkzaam bestaan in eigen land.

Heftig

Na een vruchtbaar bezoek keerde De Kramer onlangs terug in Rotterdam. Met de vredesgesprekken tussen de Afghaanse overheid en de Taliban in volle gang, lijkt er een behoorlijke kans van slagen op het stichten van een duurzame vakschool. Een hoopvol perspectief dus voor de plannen van De Kramer.

Toch was van een plezierreis geen sprake. Tijdens zijn verblijf maakte hij drie aanslagen mee, waarbij vele doden vielen. Hij werd continu beveiligd op zijn rondtocht: "Als ik naar de wc ging, gingen er vier jongens met kalasjnikovs mee. Om mij te beschermen. Ik heb heel wat gezien in Afrika, maar Afghanistan was de heftigste plek ik heb meegemaakt. Het gevaar kan van alle kanten komen. Dat is krankzinnig."

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid gaat als een rode draad door het leven van programmamaker De Kramer. Zo was hij onder meer hoofdredacteur van de Straatkrant en met zijn inzet in Sierra Leone redde hij vele kinderen van een bestaan als kindslaaf in de diamantmijnen.

Inmiddels heeft hij ook zo'n dertig scholen in Sierra Leone opgezet. Reden voor de Afghaanse minister van onderwijs om hem eens uit te nodigen.