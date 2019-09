Smeets: 'Kinderachtig hoe Sparta tegendoelpunten weggaf'

Bryan Smeets droeg bij afwezigheid van Adil Auassar de aanvoerdersband bij Sparta. De middenvelder van de Rotterdammers verloor met zijn ploeg in Den Haag met 5-1 tegen AZ. "De doelpunten die je hebt tegen gekregen, dat is gewoon kinderachtig. Het wordt genadeloos afgestraft", baalt Smeets na afloop.

"Als je ziet hoe we de eerste helft spelen, dan raak je sneller geïrriteerd en zie je dingen gebeuren die je liever niet wilt zien." Volgens Smeets heeft Sparta in de eerste helft AZ geholpen. "Ik ga niemand afmaken: we hebben als team gefaald."

Sparta verloor in de eredivisie nu tweemaal op rij. Volgens Smeets moeten de Rotterdammers dit verlies snel afsluiten. "Het is nog een lange weg. Dat weten we met z'n allen heel goed", beseft Smeets.

Luister hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Sparta-aanvoerder Bryan Smeets na AZ-Sparta (5-1).