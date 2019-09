Extra Sportclub Rijnmond rondom Feyenoord-ADO

Feyenoord hervat zondag na de interlandbreak de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Op TV Rijnmond is er een extra uitzending van Sportclub Rijnmond te zien, waarin vooruitgeblikt zal worden op Feyenoord-ADO Den Haag en de 'knuffelactie' voor het Sophia Kinderziekenhuis.

Om 13:12 uur begint op TV Rijnmond de extra uitzending van Sportclub Rijnmond. Feyenoord-fans en bekende voetbalgezichten zullen in dit programma gaan voorbeschouwen. Sinclair Bischop is tot 14:00 uur de presentator van Sportclub Rijnmond.

Feyenoord-ADO Den Haag begint in de Kuip om 14:30 uur. Die wedstrijd is live te volgen in Radio Rijnmond Sport.