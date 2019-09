Feyenoord maakt het zichzelf tegen ADO onnodig moeilijk door eigen goals (3-2)

Feyenoord heeft zondagmiddag met 3-2 van ADO Den Haag gewonnen. De Rotterdammers namen in de eerste helft via goals van Rick Karsdorp, Luciano Narsingh en Leroy Fer een 3-0 voorsprong. Na rust maakte Edgar Miguel Ié een knullig eigen doelpunt, evenals Renato Tapia, waardoor Feyenoord nog bijna de zege uit handen gaf.

Vanaf minuut één was Feyenoord beter. De ploeg van Jaap Stam speelde fris en de kansen voor de goal van ADO stapelden zich op. Het resulteerde ook in een vroege treffer. De bal ging na zes minuten op de stip. Rick Karsdorp eiste de penalty op en schoot Feyenoord op 1-0.

De twaalfde minuut stond vervolgens in het teken van de knuffelactie voor het Sophia Kinderziekenhuis. Een mooi moment dat in De Kuip met open armen werd ontvangen.

Even later was Luciano Narsingh er aan de rechterkant van het strafschopgebied van door. Hij lepelde de bal vervolgens behendig over de ADO-doelman heen: 2-0.

Narsingh speelde hij de 3-0 ook een rol. Zijn voorzet leverde een handsbal in het strafschopgebied op, waardoor Feyenoord wederom een strafschop kreeg. Leroy Fer benutte vervolgens de strafschop.

Rentree Jorgensen en Toornstra, debuut Azarkan

Na rust maakten Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra hun rentree en maakte Marouan Azarkan zijn officiële debuut voor Feyenoord.

Verder liep Feyenoord zich in slaap sukkelen en maakte het maar liefst twee eigen goals. ADO zette daarna nog aan om de gelijkmaker te forceren, maar die viel niet meer.

Scoreverloop

6' 1-0 Rick Karsdorp (strafschop)21' 2-0 Luciano Narsingh33' 3-0 Leroy Fer (strafschop)76' 3-1 Edgar Miguel Ié (eigen doelpunt)83' 3-2 Renato Tapia (eigen doelpunt)