Volg Feyenoord-ADO Den Haag bij RTV Rijnmond

Feyenoord krijgt zondagmiddag in de Kuip ADO Den Haag op bezoek. De Rotterdammers gaan dan op zoek naar de eerste thuisoverwinning van dit seizoen, maar het duel zal ook in het teken staan van de 'knuffelactie' voor het Sophia Kinderziekenhuis. Uiteraard is RTV Rijnmond erbij.

Radio

Het eredivisieduel Feyenoord-ADO Den Haag begint om 14:30 uur en is volledig live te volgen in Radio Rijnmond Sport. De uitzending start om 13:00 uur en duurt tot 18:00 uur. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel doen het radioverslag vanuit de Kuip. Dennis Kranenburg is de presentator.

Televisie

Ook op TV Rijnmond is er aandacht voor Feyenoord-ADO Den Haag. Vanaf 13:12 uur is er een extra aflevering van Sportclub Rijnmond. Sinclair Bischop zal voor het Maasgebouw gaan voorbeschouwen.

Online

Tot slot ontkom je op onze social mediakanalen niet aan Feyenoord-ADO Den Haag. Via onze Facebook -, Twitter - en Instagram -pagina zullen we updates plaatsen. Wil je meepraten over Feyenoord-ADO Den Haag? Laat dan hieronder een reactie achter.

Ook is er hieronder een liveblog te zien over de wedstrijd.