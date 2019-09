Orgel eerste Hoeksche Waardse monument

De orgel van de Gereformeerde Kerk in Strijen is de eerste gemeentelijke monument van fusiegemeente Hoeksche Waard. De orgel is 175-jaar oud, stond eerst in Amsterdam en nu ruim 80 jaar in Strijen.

Het instrument heeft meer dan 1200 pijpen. Dat is best bijzonder, meestal waren orgels uit die tijd kleiner. Hermanus Knipscheer II (1802-1874) heeft het instrument gebouwd. Hij was de tweede in een lijn van drie generaties orgelbouwers uit Amsterdam. Het orgel werd in 1844 voor het eerst gebruikt in de Eilandskerk in Amsterdam. Die kerk ging in 1938 dicht. Toen werd het orgel verkocht aan de Gereformeerde Kerk in Strijen.

Volgens de kerk is het ook bijzonder dat de orgel nog relatief gaaf is. Tijdens de Watersnoodramp bleef het instrument net boven water, toch trok er wel veel vocht in. Die schade kon hersteld worden.

De nieuwe fusiegemeente bekijkt of er meer plekken zijn die de monumentenstatus moeten krijgen. In de Hoeksche Waard staan nu 225 gemeentelijke monumenten.