Damen Shipyard uit Gorinchem gaat het grootste jacht bouwen in hun 92-jarige geschiedenis. Het gaat om een superjacht van maar liefst 75 meter. Aan boord is er dan ruimte voor 45 mensen, waaronder bemanning, personeel en gasten.

Wie de boot heeft besteld is niet bekend. Wel is duidelijk dat er een helikopterplatform op komt en dat er ruimte is voor een gastenlounge en twee VIP-suites.

Het superjacht moet in 2022 klaar zijn.