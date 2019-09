Rotterdams gezin getroffen door chalet-brand in Brabant: twee kinderen dood

Het Rotterdamse gezin was op bezoek bij oma. Ook een logeetje uit de buurt bracht de nacht door in het houten chalet. Toen de brand uitbrak lagen de oma en de drie kinderen te slapen.

De vader en moeder van de kinderen sliepen in een naastgelegen huisje. De vader van het Rotterdamse gezin probeerde de brandende woning nog binnen te gaan, dat lukte niet en hij raakte daarbij gewond.

De oma kon met een van haar kleinkinderen nog op tijd naar buiten komen.

In het begin was er nog hoop dat ook de twee andere kinderen het huis uit waren gevlucht. De politie is met politiehonden in het bos op zoek gegaan naar de kinderen. Korte tijd later werden hun lichamen aangetroffen op de eerste verdieping van het chalet.

De politie gaat niet uit van opzet en onderzoekt de oorzaak van de brand.

Burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam zegt 'diep geschokt' te zijn over de ramp.