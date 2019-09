In de Rotterdamse wijk Pendrecht is zondagochtend een waterleiding gesprongen. Dat gebeurde bij seniorenflat De Zuiderkroon aan het Vlissingenplein.

In de flat wonen 85 senioren. Er is geen acuut gevaar voor hen, laat de brandweer weten, daarom is er niet ontruimd.

De ouderen hebben even geen water en verwarming. Ook doen de liften het niet.