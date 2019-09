'Provincie wil datacenters in Rotterdam-Den Haag'

De provincie Zuid-Holland heeft zeker 4 industrieterreinen op het oog voor datacenters. Dat meldt het FD. Die centers moeten in de omgeving Rotterdam-Den Haag komen.

De 'hub' in Amsterdam moet op die manier ontzien worden. Daar mogen voorlopig geen nieuwe datacenters bijgebouwd worden, omdat ze te veel stroom en ruimte gebruiken. De provincie Zuid-Holland springt nu in dat gat en wil profiteren van de steeds belangrijkere rol van datacenters in de digitale economie.

De dataoverdracht tussen Rotterdam en Amsterdam zou slechts 1,3 milliseconde vertraging hebben. Daardoor kunnen de centers als één geheel aangestuurd worden. Dat is volgens experts voordeliger.