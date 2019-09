Een 19-jarige vrouw uit Zwijndrecht is zaterdagavond opgepakt na een toiletbezoek in het Gelderse Heerde. Ook een 17-jarige jongen in Den Haag moest nodig.

Ze gingen bij een huis naar de WC. Na dat toiletbezoek vond de woningeigenaar een wapen in de prullenbak van het toilet.

Ook is een 18-jarige man uit Dordrecht opgepakt. Hij was eerder tegen een huis aangereden in Heerde en had een mes op zak.

Het drietal zit nog vast.