VIDEO: Wie heeft de mooiste poes?

Katten met panterprintvacht, katten die klinken als een luchtalarm; niets is te gek bij de internationale kattententoonstelling. Zaterdag en zondag kwamen kattenliefhebbers vanuit de hele wereld naar sporthal Margriet Schiedam om met hun Kitty, Pebbles, Poekie of Simba te pronken.

"Ik ben heel trots op hem", vertelt een bezoeker, terwijl ze haar grijze kat Napoli in de handen heeft. "Het is mijn mannetje", vervolgt ze, tegen de kat. "Mijn mannetje, hè."

Het draait dit weekend allemaal om de katten in Schiedam. De dieren worden 'geshowd'; gepresenteerd aan een keurmeester in verschillende categorieën. Die kijkt naar de rassenstandaard.

"Ik zoek echt een gezonde, blije kat", laat keurmeester Sara Ojaniemi uit Finland weten. "Ik kijk naar de oren, de expressie en bijvoorbeeld de lengte van het lichaam." Kort, lang, gespierd: klopt dat met de standaard en is het goed? "En de katten worden met elkaar vergeleken."

Tussen de katten lopen behoorlijk wat wedstrijdpoezen rond. "Dit is echt ons clowntje", vertelt een katteneigenaar. "Vorig weekend zijn we nog in Duitsland geweest, daarvoor in Italië. Ze vindt het echt leuk om te 'showen' bij de keurmeester. Om de harten te stelen."

Aandacht

Ook het 'mannetje' wint vaak wedstrijden. Sterker nog: hij is bijna Europees kampioen. Zijn bazin ratelt de vele titels van haar Main Coon op alsof het niets is, terwijl de kat er gelaten bij zit.

"Ik denk niet dat de katten ervoor zouden kiezen om hier te zijn", denkt keurmeester Sara. "Maar ze vermaken zich wel. Ze houden van de aandacht."

Het welzijn en de gezondheid van de katten staat volgens Sara voorop. "We promoten de goede gezondheid van raskatten en het op een goede en gezonde manier fokken van katten. Hier worden de katten ook op geselecteerd."

De tentoonstelling is georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten (Felikat). Dit jaar wordt de vereniging 85 jaar. Hiermee is Felikat de oudste kattenvereniging van Nederland.