Toornstra terug bij Feyenoord: 'Had het me anders voorgesteld'

Toornstra terug in De Kuip: 'Had het me anders voorgesteld'

Toornstra kwam erin en al snel scoorde ADO. "Ik dacht: ik kom er in met een 3-0 voorsprong, dat is een lekkere stand om een kwartiertje mee te doen. Binnen een minuut lag hij erin en stonden we onder druk. Ik had het wel iets anders voor me gezien, maar gelukkig trekken we hem over de streep."

Feyenoord toonde wederom twee gezichten. "Ja, dat moet eruit, maar er is wel een bepaalde mentaliteit in het team dat je die wedstrijd toch nog wint."

