Jaap Stam over Feyenoord-ADO: 'We werden voorspelbaar'

Stam vergeet daarentegen de goede eerste helft niet. "Het is belangrijk om dat goede gevoel vast te houden. Maar nu neem je een bepaald gevoel mee dat het nog heel spannend wordt.

Het was absoluut niet nodig geweest en het had niet zou moeten zijn. Als je naar de eerste helft kijkt, hoe we spelen en hoeveel kansen we creëren, dan is dat enorm. Direct na rust krijgen we weer twee goede mogelijkheden.

Daarna stoppen we met voetballen en doen we niet meer de dingen die we gewend zijn. Dan word je voorspelbaar en kies je te vaak voor de lange bal."

