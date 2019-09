Hockeyers Rotterdam beginnen competitie met ruime nederlaag bij HGC

HC Rotterdam is het seizoen niet goed begonnen. In Wassenaar verloren de Rotterdammers met 3-0 van HGC. Voormalig speler van HC Rotterdam, Seve van Ass, deed zijn oude ploeg pijn door een doelpunt te maken.

Van Ass opende in de 38e minuut de score via een strafcorner. Daarna verdubbelde Argentijn Maico Casella de score in de 52e minuut.

Het slotakkoord was voor Japanner Kenta Tanaka: hij maakte de derde treffer voor HGC.

Komende vrijdag speelt HC Rotterdam in eigen huis zijn tweede duel. Dan neemt de ploeg van Albert Kees Manenschijn het om 20.00 uur op tegen Tilburg.