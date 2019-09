Boze huurders zingen protestlied tegen 'sloopplannen' Vestia

De 61 huurders protesteren tegen de 'sloopplannen' van woningbouwcorporatie Vestia. Hun huizenblok de Talmastraat wordt grondig gerenoveerd om de appartementen vervolgens voor een veel hogere prijs terug op de markt te brengen. De oorspronkelijke bewoners moeten verhuizen naar andere wijken en zijn het daar niet mee eens.

Niet verhuizen

Zangeres Inge Bonthond, voormalig achtergrondzangeres van Herman Brood en Gruppo Sportivo, woont zelf al bijna twintig jaar in het bewuste woonblok in de Talmastraat: "Ik wil helemaal niet verhuizen, ik woon hier fijn, net als iedereen hier."

"Het is een soort plaag aan het worden in Rotterdam, al die Rotterdammers die hun huis uit moeten om plaats te maken voor mensen met veel geld," vervolgt Bonthond. "Kijk naar de Tweebosbuurt, kijk naar ons. En de gemeente en woningbouwcorporaties zijn nog lang niet klaar. We moeten in actie komen, moeten dit stoppen."

Videoclip

Bonthond heeft de Rotterdamse acteur, tekstschrijver en presentator Joris Lutz gevraagd om het lied te schrijven op de melodie van 'Ámerica' uit de West Side Story. Bevriende filmmakers maakten zondag ook opnamen voor een videoclip bij het protestlied.

"We hopen hiermee aandacht te vragen voor de situatie waar veel Rotterdammers momenteel mee te maken hebben. Deze stad is straks alleen nog maar voor rijke mensen en dat moeten we niet willen," besluit Bonthond.